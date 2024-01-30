В Ассоциации отельеров назвали самые популярные санатории России

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал о самых популярных санаториях России.

«Самое популярное — это Сочи и Кавминводы. Там самая большая глубина бронирования, вовсю бронируют в том числе даже ноябрь. Есть небольшой спад на февраль — март, но это спад относительно очень большого спроса на другие периоды», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также заслуживают внимания санатории в Алтайском крае и Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области побывали более 175 тыс. туристов в новогодние праздники. Рост турпотока составил 14%.