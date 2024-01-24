Нижегородскую область посетили 175 тысяч туристов в новогодние праздники

В Нижегородской области побывали более 175 тыс. туристов в новогодние праздники. Рост турпотока составил 14%.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Самыми популярными датами визитов стали 3, 4 и 5 января.

«Гости приезжают не только в Нижний Новгород, но и в Дивеево, Арзамас, стараются побывать и в других городах нашего региона», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, в последние годы многое сделано для улучшения городской среды благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с НСН выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.