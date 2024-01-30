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Медведев: Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие

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Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя выступление японского премьера Фумио Кисиды на тему Курил.
Медведев: Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — сказал Медведев.

Таким образом он отреагировал на заявление Кисиды о том, что у Токио есть планы заключить с Москвой мирный договор «после урегулирования спора о Курильских островах».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал интервью, в котором сказал, что у России нет никаких территориальных споров со странами НАТО, в том числе закрыты все вопросы с Японией.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Вместе с этим японская сторона в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Россия не приемлет подобную постановку вопроса и такие формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

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