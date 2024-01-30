Медведев: Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие

Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя выступление японского премьера Фумио Кисиды на тему Курил.

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — сказал Медведев.

Таким образом он отреагировал на заявление Кисиды о том, что у Токио есть планы заключить с Москвой мирный договор «после урегулирования спора о Курильских островах».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал интервью, в котором сказал, что у России нет никаких территориальных споров со странами НАТО, в том числе закрыты все вопросы с Японией.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Вместе с этим японская сторона в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Россия не приемлет подобную постановку вопроса и такие формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.