Константинов: в Крыму проведут оценку ущерба от обстрелов со стороны Украины

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина должна компенсировать весь причинённый полуострову ущерб.

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за всё, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Ранее Константинов отметил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины был нанесён колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике.

По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.