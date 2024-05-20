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Константинов: в Крыму проведут оценку ущерба от обстрелов со стороны Украины

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Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина должна компенсировать весь причинённый полуострову ущерб.

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за всё, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине», — сказал он в разговоре  с РИА Новости.

Ранее Константинов отметил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины был нанесён колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике.

По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.

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