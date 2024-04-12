Константинов: Крыму за время нахождения в Украине нанесён колоссальный ущерб

Крыму за годы нахождения в составе Украины был нанесён колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.

«Дальше — займёмся продовольственной, банковской и другими блокадами...», — сказал Константинов.

Ранее стало известно, что в Крым направят 6 млрд руб. на ремонт дорог.

Также сообщалось, что иск Крыма к Киеву по энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн руб.