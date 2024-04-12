Константинов: Крыму за время нахождения в Украине нанесён колоссальный ущерб
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.
«Дальше — займёмся продовольственной, банковской и другими блокадами...», — сказал Константинов.
Ранее стало известно, что в Крым направят 6 млрд руб. на ремонт дорог.
Также сообщалось, что иск Крыма к Киеву по энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн руб.