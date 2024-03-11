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Иск Крыма к Киеву по энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн рублей

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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что сумма иска к Украине об энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн рублей.
Иск Крыма к Киеву по энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн рублей
  • РИА Новости

По его словам, Общественная палата Крыма уже сформировала иск в Верховный суд региона с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, связанного с энергоблокадой.

«В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд рублей», — сообщил Константинов.

Ранее крымский суд зарегистрировал иск к Украине о взыскании 3,15 трлн рублей ущерба.

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