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Суд Крыма зарегистрировал иск к Украине о взыскании 3,15 трлн рублей ущерба

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Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона, причинённого из-за энергетической блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Суд Крыма зарегистрировал иск к Украине о взыскании 3,15 трлн рублей ущерба
  • РИА Новости

«Объём наших претензий составляет более 3,156 трлн рублей», — сообщил он.

Ранее Константинов заявил, что решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко.

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