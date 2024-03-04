Суд Крыма зарегистрировал иск к Украине о взыскании 3,15 трлн рублей ущерба

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона, причинённого из-за энергетической блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Объём наших претензий составляет более 3,156 трлн рублей», — сообщил он.

Ранее Константинов заявил, что решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко.