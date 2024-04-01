В Крым направят 6 млрд рублей на ремонт дорог

В Крым направят 6 млрд рублей на работы по ремонту дорог. Финансирование увеличилось в семь раз по сравнению с 2014 годом.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на республиканское правительство.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 25 дорог регионального и межмуниципального значения, а также 25 мостов. Кроме того, предусмотрена реконструкция одного путепровода.

Также стало известно, что в Казани отремонтируют улицы Гаврилова и Заслонова в рамках нацпроекта, передаёт ГТРК «Татарстан». Улицы названы в честь Героев Советского Союза Петра Гаврилова и Константина Заслонова.

В частности, работы предусматривают укладку верхнего слоя, установку новых дорожных знаков и другие улучшения.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отремонтируют 58 улиц в 2024 году.