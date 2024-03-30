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В Тюмени отремонтируют 58 улиц в 2024 году

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В Тюмени планируют отремонтировать 58 улиц в 2024 году, заявил глава города Руслан Кухарук.
В Тюмени отремонтируют 58 улиц в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В наших планах продолжить реализацию работ по ремонту улицы Ленина (второй и третий этапы): от улицы Красина до улицы Первомайской. Будет капитально отремонтировано 2,56 км дорог в районе садоводческих обществ «Царёво». Ремонты запланированы и на улицах Рождественской и Зоологической», — рассказал мэр.

Также должно быть завершено устройство переходно-скоростных полос и мест разворота по улице Алебашевской на перекрёстке улиц Эрвье и Кармацкого.

Ранее сообщалось, что на Ямале отремонтируют около 200 км городских и окружных дорог в 2024 году.

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