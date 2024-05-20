France 24: закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно
По его словам, время для подобных мер было упущено на фоне продвижения российских войск.
«Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими её в плане численности и оснащённости российскими войсками», — цитирует журналиста РИА Новости.
Ранее в FT отметили, что мобилизация осложняет работу крупнейшего украинского производителя стали.
Также сообщалось, что украинские дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации.