RT в Telegram
Подпишись

France 24: закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно

Короткая ссылка
Редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт выразил мнение, что закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно.

По его словам, время для подобных мер было упущено на фоне продвижения российских войск.

«Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими её в плане численности и оснащённости российскими войсками», — цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее в FT отметили, что мобилизация осложняет работу крупнейшего украинского производителя стали.

Также сообщалось, что украинские дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить