France 24: закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно

Редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт выразил мнение, что закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно.

По его словам, время для подобных мер было упущено на фоне продвижения российских войск.

«Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими её в плане численности и оснащённости российскими войсками», — цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее в FT отметили, что мобилизация осложняет работу крупнейшего украинского производителя стали.

Также сообщалось, что украинские дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации.