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Tasnim: разбившимся вертолётом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212

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Разбившимся на северо-западе Ирана вертолётом, на котором летели президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212.

Об этом пишет агентство Tasnim, передаёт ТАСС.

Отмечается, что воздушное судно могло перевозить до 14 человек и развивать крейсерскую скорость 190 км/ч.

Ранее поступила информация, что президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолёта.

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