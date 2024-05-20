Tasnim: разбившимся вертолётом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212

Разбившимся на северо-западе Ирана вертолётом, на котором летели президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212.

Об этом пишет агентство Tasnim, передаёт ТАСС. Отмечается, что воздушное судно могло перевозить до 14 человек и развивать крейсерскую скорость 190 км/ч. Ранее поступила информация, что президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолёта.