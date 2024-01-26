Власти Удмуртии помогли с жильём 415 детям-сиротам в 2023 году

В Удмуртии в 2023 году власти помогли в решении жилищного вопроса 415 жителям из категории детей-сирот.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В 2024 году на эти цели планируется выделить 904 млн рублей — на 70 млн рублей больше, чем в 2023-м.

Из них 500 млн рублей направят людям в возрасте от 23 лет для приобретения жилья самостоятельно.

Ещё на 404 млн рублей приобретут квартиры на первичном и вторичном рынках для дальнейшего предоставления их детям-сиротам. Так, в прошлом году Минстрой региона выкупил 97 квартир, которые были включены в специализированный жилищный фонд.

Ранее Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил о первых в 2024 году электронных аукционах по приобретению социального жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.