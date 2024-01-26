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В Петербурге пройдут первые в 2024 году аукционы на покупку жилья для детей-сирот

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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил о первых в 2024 году электронных аукционах по приобретению социального жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Петербурге пройдут первые в 2024 году аукционы на покупку жилья для детей-сирот
  • Gettyimages.ru
  • © Nuttawan Jayawan

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отметили в администрации, город планирует купить 30 однокомнатных квартир площадью от 33 кв. м и до 42,99 кв. м каждая.

Цена одного контракта не должна превышать 6 617 633,82 рубля. Общая сумма закупок составляет около 198,5 млн рублей.

В квартирах должно быть необходимое для проживания инженерное и бытовое оборудование.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области направят 3 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот.

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