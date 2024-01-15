Вирусолог Малышев усомнился в существовании современного коронавируса в ХХ веке

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев заявил, что предположения о существовании современного коронавируса в ХХ веке не соответствуют действительности.

«Тогда современного коронавируса не было. Есть четыре других коронавируса, которые были очень распространены. Они протекали как обычные респираторные инфекции. Поэтому никаких проблем не представляли», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, в ХХ веке коронавирусы могли лечиться обычными средствами от простуды, поскольку они не были идентичны современным штаммам и протекали легко.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типична для текущего времени года.