Профессор Чумаков назвал подъём заболеваемости ОРВИ сезонным

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России.

«Сейчас сезонный подъём заболеваемости. Сыграли два фактора. Во-первых, погодный, во-вторых, то, что ослаблен коллективный иммунитет. По мере того как люди переболеют, коллективный иммунитет возрастёт», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Чумаков, заболеть одновременно гриппом и коронавирусом можно, но это большая редкость.

«В данном случае речь идёт о том, что циркулирует и вирус гриппа, и коронавирус, и люди болели либо тем, либо этим», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.