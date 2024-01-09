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Профессор Чумаков назвал подъём заболеваемости ОРВИ сезонным

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России.
Профессор Чумаков назвал подъём заболеваемости ОРВИ сезонным
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Сейчас сезонный подъём заболеваемости. Сыграли два фактора. Во-первых, погодный, во-вторых, то, что ослаблен коллективный иммунитет. По мере того как люди переболеют, коллективный иммунитет возрастёт», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Чумаков, заболеть одновременно гриппом и коронавирусом можно, но это большая редкость.

«В данном случае речь идёт о том, что циркулирует и вирус гриппа, и коронавирус, и люди болели либо тем, либо этим», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

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