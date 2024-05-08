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Румыния пообещала обсудить передачу Украине ЗРК Patriot

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Румыния готова обсудить вопрос, касающийся передачи Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам румынского лидера Клауса Йоханниса, прозвучавшим после встречи с президентом США Джо Байденом на пресс-конференции в посольстве Румынии в Вашингтоне, он обсудит этот вопрос в Верховном совете обороны страны.

«И конечно, что можем получить взамен, потому что, по моему мнению, неприемлемо, чтобы Румыния осталась без противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что новые комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне.

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