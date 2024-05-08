Хуситы заявили, что США пытаются убедить их отказаться от поддержки Газы

Соединённые Штаты пытаются через посредников убедить йеменских хуситов отказаться от поддержки Газы, в рамках которой они осуществляют атаки на коммерческие суда в Красном море.

С таким заявлением выступил руководитель высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат. «Сейчас американцы унижаются и через посредников убеждают нас отказаться от решения о поддержке Газы, но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, нашим ценностям и нашим принципам», — приводит его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что Вооружённые силы США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем.