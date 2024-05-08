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Хуситы заявили, что США пытаются убедить их отказаться от поддержки Газы

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Соединённые Штаты пытаются через посредников убедить йеменских хуситов отказаться от поддержки Газы, в рамках которой они осуществляют атаки на коммерческие суда в Красном море.

С таким заявлением выступил руководитель высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат.

«Сейчас американцы унижаются и через посредников убеждают нас отказаться от решения о поддержке Газы, но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, нашим ценностям и нашим принципам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем.

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