Петербургские учёные разработали новый метод переработки солнечных батарей

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете имени В.И. Ленина разработали прототип установки для переработки солнечных батарей при помощи пара.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на вуз.

«Применяемая в ней методика позволяет разделять металлы и изоляторы электронных структур в среде высокотемпературного перегретого пара. Такое решение обеспечивает максимальную сохранность компонентов, поскольку, в отличие от высокотемпературного термолиза, среда в камере близка к инертной», — заявила доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заместитель заведующего кафедрой по учебной работе Ирина Веженкова.

Благодаря новой разработке, полимеры растворяются в среде пара, а металлические части не окисляются, и их можно вторично использовать.

Также такая процедура более экологична.

Ранее сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.