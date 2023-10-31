RT в Telegram
Подпишись

Песков: на закрытом совещании Путина обсуждалось противодействие вмешательству

Короткая ссылка
Совещание президента Владимира Путина с членами правительства и руководителями правоохранительных органов носило закрытый характер, но уже понятно, что его следствием станет принятие мер по противодействию попыткам расшатать ситуацию в России извне.
Песков: на закрытом совещании Путина обсуждалось противодействие вмешательству
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Совещание носит закрытый характер. Вы по составу участников сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдёт об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке», — сказал представитель Кремля.

30 октября Владимир Путин провёл совещание с руководством силовых ведомств и членов правительства. В частности, он заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.

Российский лидер также отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны действовать твёрдо для защиты Конституции России.

Глава государства назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить