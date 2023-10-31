Песков: на закрытом совещании Путина обсуждалось противодействие вмешательству

Совещание президента Владимира Путина с членами правительства и руководителями правоохранительных органов носило закрытый характер, но уже понятно, что его следствием станет принятие мер по противодействию попыткам расшатать ситуацию в России извне.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Совещание носит закрытый характер. Вы по составу участников сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдёт об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке», — сказал представитель Кремля.

30 октября Владимир Путин провёл совещание с руководством силовых ведомств и членов правительства. В частности, он заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.

Российский лидер также отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны действовать твёрдо для защиты Конституции России.

Глава государства назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.