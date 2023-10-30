Путин: спецслужбы должны действовать твёрдо для защиты Конституции России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны действовать твёрдо для защиты Конституции России.

Об этом он сказал в ходе совещания в связи с событиями в Дагестане.

«Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия», — заявил Путин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа.