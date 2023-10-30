Путин: спецслужбы должны действовать твёрдо для защиты Конституции России
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- © Mikhail Metzel / Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе совещания в связи с событиями в Дагестане.
«Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия», — заявил Путин.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа.