Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в Газе
Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе
- AP
- © Hatem Moussa
Об этом он написал в своём Telegram.
По его словам, в Дагестане с болью в сердце воспринимают события, происходящие на Ближнем Востоке, однако на этих чувствах пытаются сыграть враги.
«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте — яркий тому пример», — отметил глава региона.
Он указал, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, провоцируют «горячие головы» на конфликты и манипулируют людьми. Однако профессиональная работа правоохранительных органов позволяет пресекать опасные ситуации.
«Необходимо провести тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка», — подчеркнул Меликов.
Вместе с этим он призвал не поддаваться на провокации и не допускать раскола общества в Дагестане.