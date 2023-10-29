Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в Газе

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, в Дагестане с болью в сердце воспринимают события, происходящие на Ближнем Востоке, однако на этих чувствах пытаются сыграть враги.

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте — яркий тому пример», — отметил глава региона.

Он указал, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, провоцируют «горячие головы» на конфликты и манипулируют людьми. Однако профессиональная работа правоохранительных органов позволяет пресекать опасные ситуации.

«Необходимо провести тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка», — подчеркнул Меликов.

Вместе с этим он призвал не поддаваться на провокации и не допускать раскола общества в Дагестане.