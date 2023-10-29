RT в Telegram
Подпишись

Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в Газе

Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе

Короткая ссылка
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа.
Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в Газе
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, в Дагестане с болью в сердце воспринимают события, происходящие на Ближнем Востоке, однако на этих чувствах пытаются сыграть враги.

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте — яркий тому пример», — отметил глава региона.

Он указал, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, провоцируют «горячие головы» на конфликты и манипулируют людьми. Однако профессиональная работа правоохранительных органов позволяет пресекать опасные ситуации.

«Необходимо провести тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка», — подчеркнул Меликов.

Вместе с этим он призвал не поддаваться на провокации и не допускать раскола общества в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить