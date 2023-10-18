Психолог Баринова посоветовала развивать мотивацию учеников с помощью интересных заданий

Педагог-психолог, нейропсихолог и детский психолог Сусанна Баринова заявила, что ученики лучше мотивируются, если задачи вызывают у них интерес.

«Второе — признание достижений и поощрение усилий. Важно отмечать успехи учеников и ценить их старания. Это может быть как публичное признание — например, награды или похвала перед классом, так и индивидуальная поддержка и поощрение в личных разговорах», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, важную роль играет и поддерживающая обучающая среда, положительная атмосфера в классе.

«Важно также предоставить возможность для самостоятельного выбора задач или проектов, что поможет ученикам развить свою индивидуальность и ответственность», — сказала Баринова.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что кандидат психологических наук, практикующий психолог Лариса Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном». Занятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья.