Взрыв раздался в Харькове, сообщают украинские мониторинговые каналы. Тем временем режим воздушной опасности объявили в четырёх регионах Украины.

Сирены воздушной тревоги активировали в Черниговской, Днепропетровской, а также Черкасской и Кировоградской областях страны.

Издание «Общественное» при этом отмечает, что взрыв, вероятно, произошёл «за пределами города».