Взрыв раздался в Харькове
Взрыв раздался в Харькове, сообщают украинские мониторинговые каналы. Тем временем режим воздушной опасности объявили в четырёх регионах Украины.
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Сирены воздушной тревоги активировали в Черниговской, Днепропетровской, а также Черкасской и Кировоградской областях страны.
Издание «Общественное» при этом отмечает, что взрыв, вероятно, произошёл «за пределами города».
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