Узнать больше

Депутат ГД Арефьев прокомментировал предложение ввести налог на сверхприбыль

Короткая ссылка
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев выразил мнение, что введение в России налога на сверхприбыль до 30% может сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год.
Депутат ГД Арефьев прокомментировал предложение ввести налог на сверхприбыль
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы говорим о том, чтобы олигархи платили НДФЛ в 30%. Сверхдоходы личные. Налог на зарплату, налог на доходы. Эти доходы идут в бюджет, а он сейчас дефицитный. Там трёх триллионов не хватает. Законопроект уже внесён, и 2,3 трлн рублей получим от 30%-го налога на сверхдоходы», — прокомментировал Арефьев для URA.RU.

Он также отметил, что такой налог собирают и в других странах: в США, Швеции, Норвегии, во Франции.

Ранее председатель комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что депутаты Госдумы планируют разработать и принять федеральные законы, согласно которым зарегистрированные в статусе самозанятых россияне смогут сами участвовать в формировании своих пенсионных накоплений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить