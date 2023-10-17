Депутат ГД Арефьев прокомментировал предложение ввести налог на сверхприбыль

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев выразил мнение, что введение в России налога на сверхприбыль до 30% может сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год.

«Мы говорим о том, чтобы олигархи платили НДФЛ в 30%. Сверхдоходы личные. Налог на зарплату, налог на доходы. Эти доходы идут в бюджет, а он сейчас дефицитный. Там трёх триллионов не хватает. Законопроект уже внесён, и 2,3 трлн рублей получим от 30%-го налога на сверхдоходы», — прокомментировал Арефьев для URA.RU.

Он также отметил, что такой налог собирают и в других странах: в США, Швеции, Норвегии, во Франции.

Ранее председатель комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что депутаты Госдумы планируют разработать и принять федеральные законы, согласно которым зарегистрированные в статусе самозанятых россияне смогут сами участвовать в формировании своих пенсионных накоплений.