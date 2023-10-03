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В ГД рассмотрят закон о возможности пенсионных накоплений для самозанятых

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Председатель комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что депутаты Госдумы планируют разработать и принять федеральные законы, согласно которым зарегистрированные в статусе самозанятых россияне смогут сами участвовать в формировании своих пенсионных накоплений.
В ГД рассмотрят закон о возможности пенсионных накоплений для самозанятых
  • РИА Новости

Эти законы будут приняты в дополнение к закону «О занятости населения», проект которого прошёл первое чтение в марте этого года и готовится ко второму, уточнил он в интервью «Парламентской газете».

В стране уже 8 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых и спрос растёт, подчеркнул депутат.

В то же время права самозанятых не в достаточной мере защищены. К примеру, у самозанятых не формируются пенсионные права, как и у тех, кто работает по схеме платформенной занятости (когда между поставщиком услуг и клиентом есть некий посредник, агрегатор).

«Моё предложение заключается в том, чтобы тот налог, который сейчас платят самозанятые — от 4 до 6% — шёл не в фонд медицинского страхования и не в бюджет региона, где человек зарегистрирован, а на его индивидуальный пенсионный счёт. И чтобы таким образом формировалась хоть и небольшая, но всё же страховая пенсия», — сообщил Нилов.

По его словам, законопроект планируют принять в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что российские компании стали чаще нанимать самозанятых в 2023 году. Спрос на них увеличился на 26%.

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