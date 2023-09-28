Спрос российских компаний на самозанятых вырос на 26% в 2023 году

Российские компании стали чаще нанимать самозанятых в 2023 году. Спрос на них увеличился на 26%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и YouDo.

По данным экспертов, если в 2022 году около 11 тыс. работодателей создали по меньшей мере одну вакансию на hh.ru с упоминанием этой категории, то в 2023 году таковых было уже более 14 тыс.

Также выяснилось, что в Челябинске число строительных вакансий выросло в два раза за год, передаёт URA.RU со ссылкой на данные платформы «Авито Работа».

«В Челябинске в сентябре количество вакансий в сфере строительства увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые заработные платы выросли год к году на 17% и достигли отметки 59,9 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала о ситуации на рынке труда в сфере IT. В частности, она отметила тренд на специальности в данной сфере.