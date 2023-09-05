HR-специалист Лоикова рассказала о ситуации на рынке труда в сфере IT

HR-специалист Зулия Лоикова рассказала о ситуации на рынке труда в сфере IT. В частности, она отметила тренд на специальности в данной сфере.

В беседе с РИАМО Лоикова заявила, что многих молодых людей привлекают возможности для развития своих творческих и интеллектуальных способностей, высокие заработные платы, а также удалёнка.

Специалист добавила, что в России спрос на IT-специалистов гораздо выше, чем в Европе или Америке, где рынок перенасыщен.

«Мы увидели в прошлом году тренд, что в Америке крупные корпорации сокращали в большом количестве айтишников: разработчиков, тестировщиков, project-менеджеров», — отметила Лоикова.

По её словам, в России большинство работодателей, в том числе крупные компании, возвращают сотрудников на гибридный график работы или на постоянное нахождение в офисе.

Ранее в пресс-службе «Авито Работа» заявили, что в России зафиксировали рост спроса на IT-специалистов.