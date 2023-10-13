Подмосковье и Вьетнам запустили крупный совместный проект в сельском хозяйстве

Московская область и Вьетнам запустили крупный совместный проект в сельском хозяйстве. Они открыли животноводческий комплекс в Волоколамске. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Воробьёв и министр промышленности, торговли Нгуен Хонг Зиен.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это приличный объём инвестиций. Уверены, что нас ждёт затем следующий большой рывок по удвоению бизнеса, который наши вьетнамские друзья здесь реализуют», — заявил Воробьёв.

Он отметил, что Подмосковье будет обеспечивать предприятие всеми мерами поддержки.

Животноводческий комплекс создаст около 300 рабочих мест для жителей региона. Инвестиции в проект составят 6,8 млрд рублей.

«Хочется сказать слова благодарности правительству России, Московской области и всем, кто помогает Вьетнаму и компании TH Group реализовать важный для нас проект», — сказал Нгуен Хонг Зиен.

Ранее сообщалось, что делегация Самарской области в рамках Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани провела переговоры с представителями Сурхандарьинской области.