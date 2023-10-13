Подмосковье и Вьетнам запустили крупный совместный проект в сельском хозяйстве
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Это приличный объём инвестиций. Уверены, что нас ждёт затем следующий большой рывок по удвоению бизнеса, который наши вьетнамские друзья здесь реализуют», — заявил Воробьёв.
Он отметил, что Подмосковье будет обеспечивать предприятие всеми мерами поддержки.
Животноводческий комплекс создаст около 300 рабочих мест для жителей региона. Инвестиции в проект составят 6,8 млрд рублей.
«Хочется сказать слова благодарности правительству России, Московской области и всем, кто помогает Вьетнаму и компании TH Group реализовать важный для нас проект», — сказал Нгуен Хонг Зиен.
Ранее сообщалось, что делегация Самарской области в рамках Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани провела переговоры с представителями Сурхандарьинской области.