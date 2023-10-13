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Подмосковье и Вьетнам запустили крупный совместный проект в сельском хозяйстве

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Московская область и Вьетнам запустили крупный совместный проект в сельском хозяйстве. Они открыли животноводческий комплекс в Волоколамске. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Воробьёв и министр промышленности, торговли Нгуен Хонг Зиен.
Подмосковье и Вьетнам запустили крупный совместный проект в сельском хозяйстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это приличный объём инвестиций. Уверены, что нас ждёт затем следующий большой рывок по удвоению бизнеса, который наши вьетнамские друзья здесь реализуют», — заявил Воробьёв.

Он отметил, что Подмосковье будет обеспечивать предприятие всеми мерами поддержки.

Животноводческий комплекс создаст около 300 рабочих мест для жителей региона. Инвестиции в проект составят 6,8 млрд рублей.

«Хочется сказать слова благодарности правительству России, Московской области и всем, кто помогает Вьетнаму и компании TH Group реализовать важный для нас проект», — сказал Нгуен Хонг Зиен.

Ранее сообщалось, что делегация Самарской области в рамках Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани провела переговоры с представителями Сурхандарьинской области.

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