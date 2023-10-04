В Самарской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном
Об этом сообщает sovainfo.ru.
«Столица Сурхандарьинской области — город Термез. Из Термеза могут распределяться товары из Самарской области в Афганистан, Туркменистан, регионы Таджикистана», — заявил председатель Клуба экспортёров Самарской области Дмитрий Хилов.
Со своей стороны, начальник управления инвестиций хокимията Сурхандарьинской области Мурод Панжиев отметил, что стороны обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества.
В рамках форума самарская делегация также провела переговоры с представителями Наманганской области Узбекистана.
Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв договорились о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Они подписали соответствующее соглашение.