В Самарской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном

Делегация Самарской области в рамках Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани провела переговоры с представителями Сурхандарьинской области.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Столица Сурхандарьинской области — город Термез. Из Термеза могут распределяться товары из Самарской области в Афганистан, Туркменистан, регионы Таджикистана», — заявил председатель Клуба экспортёров Самарской области Дмитрий Хилов.

Со своей стороны, начальник управления инвестиций хокимията Сурхандарьинской области Мурод Панжиев отметил, что стороны обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках форума самарская делегация также провела переговоры с представителями Наманганской области Узбекистана.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв договорились о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Они подписали соответствующее соглашение.