Власти Челябинской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв договорились о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Они подписали соответствующее соглашение.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу челябинского правительства.

«У нас промышленный регион, Кузбасс — угледобыча. В нашем регионе также активно работают машиностроительные предприятия, которые занимаются горнодобывающим оборудованием, специальной техникой. Наши тесные экономические связи сложились исторически, и у них есть серьёзная перспектива развития», — заявил Текслер.

Стороны отметили, что соглашение позволит расширить сотрудничество, которое сложилось исторически.

В июле сообщалось, что Ставропольский край договорился о сотрудничестве с Омской областью в промышленной сфере.