Власти Челябинской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничестве
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу челябинского правительства.
«У нас промышленный регион, Кузбасс — угледобыча. В нашем регионе также активно работают машиностроительные предприятия, которые занимаются горнодобывающим оборудованием, специальной техникой. Наши тесные экономические связи сложились исторически, и у них есть серьёзная перспектива развития», — заявил Текслер.
Стороны отметили, что соглашение позволит расширить сотрудничество, которое сложилось исторически.
В июле сообщалось, что Ставропольский край договорился о сотрудничестве с Омской областью в промышленной сфере.