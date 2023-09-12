Власти Иркутской области рассказали об инвестиционных проектах региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у региона в настоящее время 180 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций более 2 трлн рублей.

«Это дополнительные 40 тыс. рабочих мест. Уже прошли все пусконаладочные работы по Усть-Илимскому картонному комбинату, это для нас серьёзный экспортный продукт, который имеет товар с наибольшей добавленной стоимостью», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, картонный комбинат заработал по стандартам и имеет все уровни высокотехнологичного производства.

«Нас интересуют 2024 и 2025 годы: в Усть-Илимске будем вводить газо-химический кластер. Это заводы по производству гелия, газоперерабатывающие заводы, предприятие по производству полимеров», — пояснил Кобзев.

Ранее сообщалось, что на Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере.