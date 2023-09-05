На Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере

Делегация во главе с вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем посетила объекты, строящиеся в Сочи в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В частности, в Сочи строят кампус для сотрудников курорта Красная Поляна. Общежитие должны сдать в эксплуатацию к предстоящему зимнему сезону.

Ещё один объект — Центр гастрономического туризма Redpeak, соглашение о строительстве которого было подписано на полях ПМЭФ в 2022 году.

Кроме того, делегация осмотрела строящийся пятизвёздочный отель на 850 номеров в Красной Поляне.

«В Краснодарском крае мы каждый год открываем порядка двух — трёх тысяч новых номеров. Сейчас в регионе реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере на общую сумму 458 млрд рублей. Это позволит к 2030 году увечить номерной фонд на 33 тыс. номеров, создать более 20 тыс. новых рабочих мест», — отметил Руппель.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксировали рост числа туристических услуг.