В Челябинской области зафиксировали рост числа туристических услуг
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты (КСП) региона.
Согласно данным, за год вырос также объём оказанных услуг в электронной среде (21,5%), гостиничном сервисе (18,9), культуре (14,2%), фитнесе и спорте (9,6%).
В 2023 году общий объём оказанных платных услуг увеличился на 2% и достиг отметки в 126,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что общественная организация «Союз женщин Арктики» начала приём заявок на региональный конкурс «Лучший экскурсовод Ямала», который проводится благодаря грантовой поддержке.