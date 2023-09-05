В Челябинской области зафиксировали рост числа туристических услуг

В Челябинской области в сфере оказания услуг лидирует туризм по итогам первого полугодия. Так, в регионе оказали на 52,4% больше услуг по этому направлению, чем за аналогичный период 2022 года.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты (КСП) региона. Согласно данным, за год вырос также объём оказанных услуг в электронной среде (21,5%), гостиничном сервисе (18,9), культуре (14,2%), фитнесе и спорте (9,6%). В 2023 году общий объём оказанных платных услуг увеличился на 2% и достиг отметки в 126,3 млрд рублей. Ранее сообщалось, что общественная организация «Союз женщин Арктики» начала приём заявок на региональный конкурс «Лучший экскурсовод Ямала», который проводится благодаря грантовой поддержке.