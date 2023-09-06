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Более половины россиян признались, что хотели бы продлить лето

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Согласно результатам исследования, 56% россиян признались, что хотели бы продлить лето, а 24% обрадовались бы, если бы лето длилось круглый год.
Более половины россиян признались, что хотели бы продлить лето
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Lamoda и аналитического агентства A2:Research.

При этом 51% респондентов признались, что грустят, когда лето заканчивается.

Так, чтобы продлить летнее настроение, 69% респондентов планируют отпуск или поездку в тёплые страны. При этом 31% россиян носят льняную одежду, а почти треть планируют носить солнцезащитные очки до глубокой осени.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 39% россиян каждый год посещают оздоровительные санатории, при этом 40% — один-два раза за последние три года.

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