Инвестор из США Роджерс: против России вводят санкции, но она никуда не исчезнет
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, против российской стороны уже были санкции раньше и будут в будущем. Россия восстановится, добавил Роджерс.
Он отметил, что Россия не исчезнет и власти страны проделали хорошую работу по обходу введённых западными странами ограничений, несмотря на санкции.
Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что рестрикции Соединённых Штатов не ослабляют, а, напротив, укрепляют экономику России.