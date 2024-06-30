Инвестор из США Роджерс: против России вводят санкции, но она никуда не исчезнет

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что против России продолжат вводить санкции, но страна восстановится.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, против российской стороны уже были санкции раньше и будут в будущем. Россия восстановится, добавил Роджерс.

Он отметил, что Россия не исчезнет и власти страны проделали хорошую работу по обходу введённых западными странами ограничений, несмотря на санкции.

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что рестрикции Соединённых Штатов не ослабляют, а, напротив, укрепляют экономику России.