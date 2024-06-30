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Инвестор из США Роджерс: против России вводят санкции, но она никуда не исчезнет

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Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что против России продолжат вводить санкции, но страна восстановится.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, против российской стороны уже были санкции раньше и будут в будущем. Россия восстановится, добавил Роджерс.

Он отметил, что Россия не исчезнет и власти страны проделали хорошую работу по обходу введённых западными странами ограничений, несмотря на санкции.

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что рестрикции Соединённых Штатов не ослабляют, а, напротив, укрепляют экономику России.

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