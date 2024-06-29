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Кеннеди-младший: санкции США усилили экономику России

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Рестрикции Соединённых Штатов не ослабляют, а, напротив, укрепляют экономику России. Такое мнение высказал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.
Кеннеди-младший: санкции США усилили экономику России
  • © AP Photo/Meg Kinnard

По его словам, сказанным в ходе интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu, мнение, что США являются единственной в мире сверхдержавой, иллюзорно, а вводимые ими санкции больше не работают — они вызывают смех.

«Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у неё когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям», — отметил Кеннеди-младший.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все попытки США сдержать и изолировать нашу страну провалились.

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