Путин заявил, что все попытки США сдержать и изолировать Россию провалились
По его словам, Вашингтон пытается «измотать» российскую экономику всё новыми санкциями, а также спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны.
«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились», — подчеркнул Путин.
Также российский лидер заявил, что США хотят навязать миру порядок, который является неоколониальной диктатурой.
Путин отметил, что несогласные с подходом США страны сталкиваются с жёстким внешним давлением.