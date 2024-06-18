Путин заявил, что все попытки США сдержать и изолировать Россию провалились

США пытаются измотать экономику России новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать нашу страну провалились, заявил в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» президент России Владимир Путин.

По его словам, Вашингтон пытается «измотать» российскую экономику всё новыми санкциями, а также спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны.

«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер заявил, что США хотят навязать миру порядок, который является неоколониальной диктатурой.

Путин отметил, что несогласные с подходом США страны сталкиваются с жёстким внешним давлением.