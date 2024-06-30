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Lidovky: Польша и Прибалтика хотят отгородиться от России железным занавесом

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Польша и Прибалтика хотят отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер».

Об этом информирует чешское издание Lidovky.

Как сказано в материале, по прошествии 78 лет с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля в Европе образуется «новый железный занавес».

Отмечается, что так государства Восточной Европы хотят защититься от якобы исходящих от России «экспансивных притязаний» и «гибридных угроз».

Ранее Польша и страны Прибалтики призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границ объединения с Россией и Белоруссией. На строительство этой линии предполагается потратить около $2,67 млрд.

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