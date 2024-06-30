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Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

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Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан.

Об этом сообщает посольство страны в Бейруте.

Как передаёт РИА Новости, дипведомство в Ливане с обеспокоенностью следит за событиями на юге страны и подтверждает свой призыв ко всем своим гражданам выполнить решение о запрете на поездки в Ливан, а также призывает их немедленно покинуть страну.

Ранее миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнётся «война на уничтожение».

29 июня бойцы «Хезболлы» атаковали противотанковыми управляемыми ракетами израильские войска в пограничном районе Кфар-Шуба.

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