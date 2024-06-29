«Хезболла» подбила израильские танк и БТР в пограничном районе Кфар-Шуба
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление шиитской организации.
«В пункте Рувейсат-эль-Алям на высотах Кфар-Шуба (были поражены) танк Merkava и бронетранспортёр Namer», — заявили представители «Хезболлы».
Отмечается, что израильский патруль понёс потери в живой силе. Количество убитых и получивших ранения бойцов ЦАХАЛ не приводится.
Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.