«Хезболла» подбила израильские танк и БТР в пограничном районе Кфар-Шуба

Бойцы «Хезболлы» атаковали противотанковыми управляемыми ракетами израильские войска в пограничном районе Кфар-Шуба.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление шиитской организации.

«В пункте Рувейсат-эль-Алям на высотах Кфар-Шуба (были поражены) танк Merkava и бронетранспортёр Namer», — заявили представители «Хезболлы».

Отмечается, что израильский патруль понёс потери в живой силе. Количество убитых и получивших ранения бойцов ЦАХАЛ не приводится.

Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.