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Исследование: более трети россиян каждый год посещают оздоровительные санатории

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Новое исследование показало, что 39% россиян каждый год посещают оздоровительные санатории, при этом 40% — один-два раза за последние три года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах».

Согласно исследованию, 19% посещали оздоровительные курорты в России, ещё 14% — за рубежом, а 5% — как на территории России, так и за рубежом.

При этом 21% опрошенных в качестве лучших отметили оздоровительные курорты на Северном Кавказе, 18% — в Кавминводах, 16% — в Краснодарском крае, 15% — в Крыму.

Чаще всего россияне посещают оздоровительные санатории для лечения хронических заболеваний (27%), реабилитации после заболеваний и травм (21%), а также для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета (19%).

Ранее сообщалось, что Минеральные Воды и Кабардино-Балкария стали самыми популярными санаторно-курортными направлениями у россиян летом 2023 года.

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