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Минводы стали самым популярным санаторно-курортным направлением у россиян

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Минеральные Воды и Кабардино-Балкария стали самыми популярными санаторно-курортными направлениями у россиян летом 2023 года.
Минводы стали самым популярным санаторно-курортным направлением у россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Azimut Hotels.

В пресс-службе отметили, что многие санатории на черноморском побережье в начале весны были забронированы на лето до 70%.

При этом средняя загрузка санаторно-курортных объектов в летний период составила 80%.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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