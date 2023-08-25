Минводы стали самым популярным санаторно-курортным направлением у россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Azimut Hotels.
В пресс-службе отметили, что многие санатории на черноморском побережье в начале весны были забронированы на лето до 70%.
При этом средняя загрузка санаторно-курортных объектов в летний период составила 80%.
Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.