ЦТАК: МИД КНДР назвал учения Японии, США и Южной Кореи провокационными

МИД Северной Кореи назвал военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge провокационными.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что эти учения были первыми масштабными совместными военными учениями, проведёнными под специальным названием.

В отделе по внешней политике МИД Северной Кореи заявили, что в основе учений лежит стратегическая попытка Вашингтона нагнетать военную напряжённость в регионе, оказать давление на Дальний Восток России и окружить КНР.

29 июня военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge завершились в Восточно-Китайском море.