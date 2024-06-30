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ЦТАК: МИД КНДР назвал учения Японии, США и Южной Кореи провокационными

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МИД Северной Кореи назвал военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge провокационными.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что эти учения были первыми масштабными совместными военными учениями, проведёнными под специальным названием.

В отделе по внешней политике МИД Северной Кореи заявили, что в основе учений лежит стратегическая попытка Вашингтона нагнетать военную напряжённость в регионе, оказать давление на Дальний Восток России и окружить КНР.

29 июня военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge завершились в Восточно-Китайском море.

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