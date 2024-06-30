Расчёты Д-30 группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции и ДРГ ВСУ

Артиллерийские расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции украинской армии в зоне специальной военной операции.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что расчёты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВС Украины.

Как сказано в сообщении, артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укреплённым позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих.