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Расчёты Д-30 группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции и ДРГ ВСУ

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Артиллерийские расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции украинской армии в зоне специальной военной операции.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что расчёты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВС Украины.

Как сказано в сообщении, артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укреплённым позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих.

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