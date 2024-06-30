СУ СК по Сахалинской области: пьяный водитель грузовика сбил четырёх детей
Об этом заявили в СУ СК по региону.
Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на машине Toyota Dyna совершил наезд на четырёх детей в возрасте от восьми до 12 лет.
Троих детей доставили в больницу, один ребёнок находится в реанимации. Ещё один ребёнок — на амбулаторном лечении.
Возбуждено уголовное дело.
28 июня шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, в ДТП пострадали два ребёнка.