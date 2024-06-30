Россиянам дали советы по правильной утилизации старых смартфонов

Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА, рассказал в беседе с RT, как правильно избавляться от старых смартфонов, чтобы предотвратить попадание персональных данных в руки мошенников.

«Первый шаг к правильной утилизации — полное удаление всех данных с устройства. Удаления файлов недостаточно — их легко восстановить. Следует использовать программы, которые перезаписывают информацию на диске несколькими слоями случайных данных, делая адекватное восстановление невозможным. Например, для компьютеров существуют утилиты, такие как DBAN или CCleaner, а для мобильных устройств можно воспользоваться встроенными функциями полного сброса и шифрования», — объяснил специалист.

По его словам, аппаратное уничтожение данных — ещё один надёжный метод.

«Для жёстких дисков и других хранилищ информации может быть использовано физическое разрушение: разбивание или использование специализированных шрёдеров для электроники. Это гарантирует, что они не будут восстановлены с использованием любых передовых технологий», — рассказал Шутов.

Наконец, после удаления всех данных необходимо утилизировать устройство в соответствии с экологическими нормами, добавил он.

«Множество компаний и организаций предлагают программы по сбору и переработке старой электроники, обеспечивая экологически безопасную утилизацию. Такие программы предотвращают попадание вредных веществ, содержащихся в электронных устройствах, в окружающую среду», — объяснил собеседник RT.

Ранее Шутов в беседе с RT предостерёг россиян от поздравлений друзей с днём рождения в соцсетях.