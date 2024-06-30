В Рослесинфорге предупредили об опасности похожего на обычный ландыш растения

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT о самых опасных растениях, которые можно встретить в летнем лесу.

Как объяснили эксперты, майский ландыш как две капли воды похож на обычный, но его ягоды вызывают потемнение в глазах, сильную рвоту и головокружение.

«Он начинает цвести ещё в апреле, а в июне-июле уже созревают оранжево-красные шаровидные ягоды. Его можно встретить в лиственных, сосновых и смешанных лесах в европейской части России, Забайкалье, Приамурье, Приморье, на Сахалине и Курилах», — предупредили специалисты.

Также они рассказали об опасности вороньего глаза.

«Ведь всего одна ягода может привести к летальному исходу. Часто им отравляются дети, потому что ягоды привлекают своим красивым видом. Но не только в ягодах кроется опасность. Листья и корневище тоже содержат яд. Цветение вороньего глаза приходится на июль, а ягоды созревают к концу августа. Вороний глаз растёт в лесах практически на всей территории Европы, Урала, Кавказа и Западной Сибири», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, как заявили в организации, ядовито волчье лыко, ягоды которого напоминают облепиху.

«Летальный исход может наступить после нескольких съеденных ягод, а кожный дерматит появляется после контакта с влажной корой или соком растения. В средней полосе России растение зацветает ранней весной, а в июле уже появляются ягоды. Волчье лыко можно встретить по всей европейской части России, на Кавказе и в Сибири в подлеске темнохвойных и смешанных лесов», — объяснили там.

Отмечается, что белладонна цветёт со второй половины июня до середины августа, а иногда и до глубокой осени.

«Среди симптомов отравления можно отметить сухость, жжение во рту, затруднённое глотание, учащённое сердцебиение, покраснение кожи, светобоязнь, чрезмерное двигательное и психическое возбуждение, иногда галлюцинации и потерю ориентации. В России белладонна встречается в небольшом количестве в широколиственных горных лесах, в основном в Краснодарском и Ставропольском краях, в Северной Осетии и Дагестане», — пояснили в пресс-службе.

У паслёна сладко-горького ядовиты все части — стебель, листья и красные ягоды, напоминающие маленькие помидоры, предупредили в Рослесинфорге.

«При отравлении человек может ощущать тошноту, рвоту, боль в животе, затруднение дыхания, аритмию и головокружение. Паслён сладко-горький цветёт с конца мая по сентябрь. В июне — октябре созревают плоды. Он растёт во всех областях средней полосы России на сырых участках леса, в зарослях кустарников, по берегам рек и озёр», — отметили там.

Кроме того, эксперты предупредили, что нельзя допускать попадания на кожу сока болиголова.

«В некоторых видах содержится сильный яд, который вызывает тошноту, слабость в мышцах, конвульсии, остановку дыхания и приводит к смерти. Цвести растение начинает в июне и продолжает до сентября. В России встречается на лесных опушках в европейской части страны, а также на Кавказе и в Западной Сибири», — добавили они.

При отравлениях рекомендуется промыть желудок и принять сорбенты, заявили в организации.

«Самое простое и известное средство — это активированный уголь из расчёта 1 таблетка на 10 кг веса. Если произошла большая потеря жидкости, то следует восполнить водный баланс, напиток лучше пусть будет с дубильными веществами — подойдёт крепкий чай, отвар коры дуба. Если ощущаются спазмы в животе, то помогут спазмолитики. Отравление может оказаться очень опасным, поэтому не медлите, вызывайте скорую помощь, а первую помощь начинайте оказывать себе или близкому ещё до её приезда. Обеспечьте пострадавшему покой и приток свежего воздуха», — заключили там.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как правильно собираться в лес, а также дали советы, что делать, если вы потерялись.