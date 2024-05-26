Россиянам посоветовали надевать в лес яркий головной убор

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как правильно собираться в лес, а также дали советы, что делать, если вы потерялись.

Прежде всего специалисты порекомендовали предупредить близких, что вы собираетесь уйти в лес.

«Сообщите, когда вы планируете выдвигаться, во сколько вы должны вернуться, куда пойдёте и зачем. Чтобы постоянно быть на связи, зарядите телефон и возьмите с собой заряженный пауэрбанк. Важно запастись большим количеством воды. Одна из причин гибели пропавших в лесу — обезвоживание», — отметили эксперты.

Кроме того, необходимо записать номера экстренных служб и поисковых отрядов, а накануне похода внимательно изучить маршрут, запомнить ориентиры и уточнить прогноз погоды.

«Важно правильно одеться. Отдайте предпочтение плотной одежде из ярких тканей, лучше всего одеваться многослойно, чтобы была возможно снять или надеть дополнительный слой в случае холода, жары или ночёвки. Обязательно возьмите яркий головной убор: кепку, бандану, платок. Обувь должна быть высокой, проверенной и удобной, с устойчивой толстой подошвой. Дополнительным плюсом будут светоотражающие полосы на одежде», — подчеркнули в пресс-службе.

В организации добавили, что лучше взять с собой свисток, чтобы при несчастном случае подавать громкие сигналы для поисковых групп.

«Фонарик поможет ориентироваться в темноте и подавать световые сигналы. Возьмите с собой нож, спички или зажигалку. В пожароопасной обстановке разводить костры нельзя, в остальных случаях огонь поможет согреться и сохранить вам жизнь», — отметили там.

По ходу движения нужно подмечать природные и искусственные ориентиры: ручьи, тропы, большие деревья, линии электропередачи, строения, посоветовали в Рослесинфорге.

«Можно самому оставлять следы, по которым будет проще вернуться к началу пути. Если местность незнакомая, то не стоит заходить вглубь. Также следует избегать звериных троп», — рассказали специалисты.

Если вы всё-таки заблудились, не теряйте самообладания, подчеркнули собеседники RT.

«Паника только усугубит ситуацию, а бросать попытки сориентироваться в лесу нельзя. Берегите заряд телефона. Если связь есть, не ждите чуда и немедленно позвоните спасателям. Как только вам покажется, что местность вам незнакома, тут же поворачивайте назад и двигайтесь в обратном направлении. Оставляйте метки — зарубки, сломанные ветки. Используйте свисток или фонарик, экономьте воду и еду, не трогайте незнакомые грибы и ягоды», — добавили эксперты.

Помимо этого, они порекомендовали периодически издавать звуки — громко петь или разговаривать.

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