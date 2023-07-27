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В Татарстане нашли погребения эпохи бронзового века в ходе реконструкции трассы М7

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В Татарстане нашли погребения эпохи железного и бронзового века во время реконструкции участка трассы М7.
В Татарстане нашли погребения эпохи бронзового века в ходе реконструкции трассы М7
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, обнаружены осколки лепных керамических сосудов, фрагменты костей животных и около 30 погребений, где найдены элементы костюма, бронзовые пряжки и височные подвески, бронзовые наконечники стрел.

Находки будут переданы в государственный музейный фонд после лабораторного изучения.

Ранее научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев подвёл итоги экспедиции на средневековом памятнике «Нюрымпосллор 4».

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