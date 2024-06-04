Четыре банка России планируют объединить данные о счетах клиентов в приложениях

Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ и Альфа-банк запускают в пилотном режиме проекты по объединению информации о счетах клиентов в своих мобильных приложениях.

Объединить данные о своих счетах смогут клиенты Сбербанка и «Тинькофф».

Как пояснили в Сбербанке, в настоящий момент проект тестируют сотрудники, а до конца лета такая возможность появится у более сотни тысяч клиентов.

Участие в проекте возможно только с согласия клиента, отметили в кредитной организации.

Над реализацией стандартов открытого банкинга работают также ВТБ вместе с Альфа-банком.

«В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним», — сообщили в ВТБ, передаёт РИА Новости.

Ранее Сбербанк предоставил клиентам возможность повышать суточный лимит до 30 млн рублей для бесплатных переводов онлайн на свои счета в других банках.